«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: Бернарду Силва сравнял счёт на 89-й минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут «Манчестер Сити» сравнял счёт: отличился полузащитник Бернарду Силва.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.