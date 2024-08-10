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Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Кастаньо, Сперцян, Ленини, Са, Батчи, Мозес.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Мойзес, Дивеев, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев.

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.

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