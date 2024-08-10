«Оренбург» — «Акрон»: хозяева вышли вперёд на 61-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+3-й минуте матча забил защитник «Акрона» Константин Савичев, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан. На 61-й минуте полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани вывел свою команду вперёд.
«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Акрон» заработал три очка и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков после трёх игр.
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