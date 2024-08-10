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Оренбург — Акрон, результат матча 4-го тура РПЛ, счёт 2:2, 10 августа 2024 года

«Оренбург» и «Акрон» поделили очки в результативном матче РПЛ
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Савичев – 45+3'     1:1 Сахархизан – 48'     2:1 Горбани – 61'     2:2 Данилин – 65'    

На 45+3-й минуте матча забил защитник «Акрона» Константин Савичев, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан. На 61-й минуте полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани вывел свою команду вперёд. Однако спустя четыре минуты гости сравняли счёт: забил полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин.

«Оренбург» после этого матча занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков после четырёх матчей. «Акрон» заработал четыре очка и располагается на девятой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков после трёх игр.

Турнирная таблица РПЛ
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