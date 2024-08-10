«Зенит» — «Динамо» Москва: Латышонок отразил 11-метровый удар в концовке встречи

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Счёт – 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 86-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок отразил 11-метровый удар в исполнении нападающего «Динамо» Муми Нгамалё. Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые ещё ни разу не пропустили.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и находится на третьей строчке.