Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил отсутствие Кордобы в заявке на матч с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о неудачном старте команды в новом сезоне чемпионата России, а также объяснил отсутствие колумбийского нападающего Джона Кордобы в заявке на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Что больше всего беспокоит на старте сезона? Всё беспокоит. И количество очков, и содержание игры, особенно в последних двух матчах.

Кордоба сегодня даже не в заявке? У него есть проблема, он получил травму в матче в Воронеже. Восстановление займёт примерно две недели, в понедельник у него будет контрольное обследование. Надеюсь, его восстановление не займёт много времени», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке.