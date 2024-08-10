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Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил отсутствие Кордобы в заявке на матч с ЦСКА

Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил отсутствие Кордобы в заявке на матч с ЦСКА
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о неудачном старте команды в новом сезоне чемпионата России, а также объяснил отсутствие колумбийского нападающего Джона Кордобы в заявке на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Что больше всего беспокоит на старте сезона? Всё беспокоит. И количество очков, и содержание игры, особенно в последних двух матчах.

Кордоба сегодня даже не в заявке? У него есть проблема, он получил травму в матче в Воронеже. Восстановление займёт примерно две недели, в понедельник у него будет контрольное обследование. Надеюсь, его восстановление не займёт много времени», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке.

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