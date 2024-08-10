Кобелев: «Динамо» находится на одном уровне с «Зенитом», ничья была бы справедлива

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«Была равная игра с минимальным количеством опасных моментов. «Динамо» должно было сравнивать счёт с пенальти. Ничейный результат был бы более справедлив. Но давайте не будем сейчас делать выводы. «Динамо» показало, что находится на одном уровне с «Зенитом» и составляет прямую конкуренцию. Сегодняшний матч это показал.

Я бы не стал говорить, что «Зенит» сильно превосходит. В прошлом сезоне мы видели, что даже большой отрыв «Зенита» не гарантировал ему победу — всё решалось в последнем матче», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.