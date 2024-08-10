Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: «Динамо» находится на одном уровне с «Зенитом», ничья была бы справедлива

Кобелев: «Динамо» находится на одном уровне с «Зенитом», ничья была бы справедлива
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Была равная игра с минимальным количеством опасных моментов. «Динамо» должно было сравнивать счёт с пенальти. Ничейный результат был бы более справедлив. Но давайте не будем сейчас делать выводы. «Динамо» показало, что находится на одном уровне с «Зенитом» и составляет прямую конкуренцию. Сегодняшний матч это показал.

Я бы не стал говорить, что «Зенит» сильно превосходит. В прошлом сезоне мы видели, что даже большой отрыв «Зенита» не гарантировал ему победу — всё решалось в последнем матче», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
ЦСКА рубится с «Краснодаром»! Поднимутся ли армейцы на второе место? LIVE
Live
ЦСКА рубится с «Краснодаром»! Поднимутся ли армейцы на второе место? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android