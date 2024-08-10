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Бразилия — США — результат матча 10 августа 2024 года, счёт 0:1, футбол, женщины, Олимпиада-2024

Сборная США обыграла Бразилию и стала победителем женского футбольного турнира на ОИ-2024
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Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился розыгрыш женского футбольного турнира. В финальном матче встречались сборные Бразилии и США. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу с минимальным счётом 1:0 одержали американки.

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Бразилия (ж)
Окончен
0 : 1
США (ж)
0:1 Суонсон – 57'    

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Отличилась нападающая национальной команды США Мэллори Суонсон.

Таким образом, сборная США завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2024, а Бразилия стала обладателем серебряных медалей.

Бразильянки на пути к финалу победили сборную Франции со счётом 1:0 в четвертьфинальном матче и женскую национальную команду Испании со счётом 4:2 в полуфинале. Американки в 1/4 финала переиграли в дополнительное время Японию (1:0 д. вр.), а в 1/2 финала с таким же счётом и также в овертайме выиграли у Германии (1:0 д. вр.).

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