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Главный тренер московского «Динамо» Личка прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Личка прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить. Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас – тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамалё мог забивать с игры, потом – с пенальти. Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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