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Главный тренер московского «Динамо» Личка: это не детский сад, а клуб РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Личка: это не детский сад, а клуб РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал незабитый пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Почему пенальти не бил Тюкавин? Тяжело ответить. У нас шесть игроков, которые могут бить пенальти. Карраскаль, Тюкавин, Чавес. Ответственность на себя взял Нгамалё. Возможно, хотел так оправдаться за нереализованный момент. Я не назначаю пенальтистов. Всегда говорю 3-4 игроков и кто чувствует себя лучше тот и бьет. Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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