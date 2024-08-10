Главный тренер московского «Динамо» Личка: это не детский сад, а клуб РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал незабитый пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Почему пенальти не бил Тюкавин? Тяжело ответить. У нас шесть игроков, которые могут бить пенальти. Карраскаль, Тюкавин, Чавес. Ответственность на себя взял Нгамалё. Возможно, хотел так оправдаться за нереализованный момент. Я не назначаю пенальтистов. Всегда говорю 3-4 игроков и кто чувствует себя лучше тот и бьет. Это не детский сад, а клуб РПЛ. Здесь человек должен брать ответственность на себя сам», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.
- 10 августа 2024
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