«Это неуважение к команде». Личка — о промахе Нгамалё в матче «Динамо» М с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

«Зенит» контролировал мяч в большей части времени. Но у нас были неплохие выходы. Я не могу сказать, что они полностью контролировали игру. У нас есть мастеровитые игроки. Мы катали мяч, но боялись заходить в открытые зоны. Били издали. Но считаю все равно, что сыграли хорошую и дисциплинированную игру. Ребята старались играть активнее.

Мумми мог бить в касание, забивать гол. Но он захотел сыграть красивее. И под конец могли забить второй. Считаю, что должно быть уважение к работе, к своей команде. Но он не попал в створ. Это неуважение к труду и команде», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.