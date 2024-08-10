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«Балтика» не смогла обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

«Балтика» не смогла обыграть «Сокол» в матче Первой лиги
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Закончился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и калининградской «Балтикой». Игра прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Николай Волошин из Смоленска. Матч завершился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Эльдарушев – 70'     1:1 Чуриков – 90+1'    

На 70-й минуте матча счёт открыл нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев. В компенсированное к основному время матча, на 90+1-й минуте, ответный мяч «Сокола» забил защитник Иван Чуриков.

После этой игры «Балтика» набрала семь очков и занимает седьмое место после пяти сыгранных матчей. «Сокол» набрал девять очков и находится на третьей строчке. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», в активе которого 12 очков после четырёх встреч.

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