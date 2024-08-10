«Балтика» не смогла обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

Закончился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и калининградской «Балтикой». Игра прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Николай Волошин из Смоленска. Матч завершился со счётом 1:1.

На 70-й минуте матча счёт открыл нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев. В компенсированное к основному время матча, на 90+1-й минуте, ответный мяч «Сокола» забил защитник Иван Чуриков.

После этой игры «Балтика» набрала семь очков и занимает седьмое место после пяти сыгранных матчей. «Сокол» набрал девять очков и находится на третьей строчке. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», в активе которого 12 очков после четырёх встреч.