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Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с московским «Динамо»

Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с московским «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Единственный мяч забил нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 55-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Сложный матч получился у нас. Не хватало движения, не хватало последних передач. Были неплохие подходы и комбинации. Но забитого мяча в первом тайме нам не хватило. В обороне сыграли достаточно надёжно, за исключением одного момента. В остальном оборонялись хорошо. А вот в атаке не хватало свежести», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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