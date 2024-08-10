Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Единственный мяч забил нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 55-й минуте.

«Сложный матч получился у нас. Не хватало движения, не хватало последних передач. Были неплохие подходы и комбинации. Но забитого мяча в первом тайме нам не хватило. В обороне сыграли достаточно надёжно, за исключением одного момента. В остальном оборонялись хорошо. А вот в атаке не хватало свежести», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.