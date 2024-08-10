Сергей Семак: у Вендела травма серьёзная. Главное, чтобы не было худшего

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждение полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

«У Вендела травма серьёзная. Колено. Но посмотрим, что покажет обследование. С ним сыграли грубовато. Но ничего уже не сделаешь. Варианта два. Главное, чтобы не было худшего. Имею в виду крестообразные связки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В новом сезоне на счету Вендела шесть матчей, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.