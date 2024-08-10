«Много вопросов». Семак высказался о судействе после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» Москва

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Комментировать судейство не буду. Не знаю, насколько это красная карточка за фол против Вендела. Проблема была в том, что нога Вендела была в опорном положении. В этом проблема. Здесь ничего не сделать.

Судейство всегда было разным. Много вопросов. Махачкала пострадала, посмотрев VAR. Здесь тоже непонятные решения. Если от груди отскакивает мяч – это пенальти или нет? Объясните. Пока даже не помогает VAR», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.