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«Много вопросов». Семак высказался о судействе после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» Москва

«Много вопросов». Семак высказался о судействе после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Комментировать судейство не буду. Не знаю, насколько это красная карточка за фол против Вендела. Проблема была в том, что нога Вендела была в опорном положении. В этом проблема. Здесь ничего не сделать.

Судейство всегда было разным. Много вопросов. Махачкала пострадала, посмотрев VAR. Здесь тоже непонятные решения. Если от груди отскакивает мяч – это пенальти или нет? Объясните. Пока даже не помогает VAR», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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