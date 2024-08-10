Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал поражение от «Зенита»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о матче 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).

— Игра боевая, обе команды показали свой уровень. У «Динамо» были моменты. Пенальти в конце матча. К сожалению, не забили его. Будем работать и играть с «Зенитом» дома.

— Почему Нгамалё бил пенальти?

— Это решение игроков, команды. Спросите тренера, кто назначает пенальтиста. Это вопрос тренировочного процесса. Не так важно, кто забил, кто не забил. Несомненно, это самое важное, но мы игроков за это не виним, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.