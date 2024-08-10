Сергей Семак: клуб решит, подавать ли в ЭСК по эпизоду с пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде с пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

«Клуб решит, подавать ли в ЭСК по эпизоду с пенальти. Наше дело — работать. Хотелось бы понимать трактовки. Они серьёзно отличаются. Для меня многие решения вызывают недоумение. И непонимание. Свои ошибки, если они есть, надо признавать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.