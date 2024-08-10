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Сергей Семак: клуб решит, подавать ли в ЭСК по эпизоду с пенальти

Сергей Семак: клуб решит, подавать ли в ЭСК по эпизоду с пенальти
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об эпизоде с пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Клуб решит, подавать ли в ЭСК по эпизоду с пенальти. Наше дело — работать. Хотелось бы понимать трактовки. Они серьёзно отличаются. Для меня многие решения вызывают недоумение. И непонимание. Свои ошибки, если они есть, надо признавать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

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