Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Зенит» приобрёл хороших футболистов и стал сильнее

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об усилениях «Зенита» и своей команды после очной встречи в 4-м туре чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 1:0.

«Зенит» усилился в межсезонье. Приобрели хороших футболистов, они показывают результат. Можно сказать, что «Зенит» стал сильнее.

«Динамо» тоже сильнее, на мой взгляд. Сегодня Андрей Лунёв себя достаточно хорошо проявил. Это была хорошая игра для вратарей обеих команд», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.