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Тренер «Зенита» Семак: Латышонок заслуживал звания лучшего игрока матча с «Динамо» Москва

Тренер «Зенита» Семак: Латышонок заслуживал звания лучшего игрока матча с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера Евгения Латышонка в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0). Напомним, на 86-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых отразил 11-метровый удар.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Латышонок не стал лучшим игроком матча? Думаю, надо вручить два приза. Женя абсолютно заслуживал звания лучшего игрока. Но не думаю, что он сильно расстроен. Главное, что победила команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, подопечные Сергея Семака ещё ни разу не пропускали в нынешнем розыгрыше чемпионата.

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