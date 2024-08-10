Тренер «Зенита» Семак: Латышонок заслуживал звания лучшего игрока матча с «Динамо» Москва

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера Евгения Латышонка в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0). Напомним, на 86-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых отразил 11-метровый удар.

«Латышонок не стал лучшим игроком матча? Думаю, надо вручить два приза. Женя абсолютно заслуживал звания лучшего игрока. Но не думаю, что он сильно расстроен. Главное, что победила команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, подопечные Сергея Семака ещё ни разу не пропускали в нынешнем розыгрыше чемпионата.