Семак высказался об игровой форме Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0) высказался об игровой форме полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо.

«Форма Клаудиньо? У него были проблемы. Сейчас он набирает форму. Это важный для нас игрок. Он хорошо взаимодействует с Глушенковым и Венделем. Хотя сегодня в целом был не лучший матч с точки зрения атаки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На счету Клаудиньо в новом сезоне четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.