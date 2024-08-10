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Семак высказался об игровой форме Клаудиньо

Семак высказался об игровой форме Клаудиньо
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0) высказался об игровой форме полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Форма Клаудиньо? У него были проблемы. Сейчас он набирает форму. Это важный для нас игрок. Он хорошо взаимодействует с Глушенковым и Венделем. Хотя сегодня в целом был не лучший матч с точки зрения атаки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На счету Клаудиньо в новом сезоне четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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