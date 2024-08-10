Тренер «Зенита» Семак объяснил выход Изидора на замену в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход французского нападающего Вильсона Изидора на замену в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Форвард появился на поле на 73-й минуте встречи.

«Изидор, выходя на замену, забил два мяча. У Вани Сергеева другие качества. Когда есть пространство, скорость у Изидора выше. Поэтому сегодня решили выпустить его. Что касается игровой практики, то через три дня у нас матч на Кубок. И будет возможность сыграть у всех», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.