В «Динамо» Москва анонсировали трансфер в клуб в ближайшее время

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что клуб в ближайшее время пополнит новый игрок.

«Усиление будет. В ближайшее время анонсируем приезд одного игрока, как вы знаете. Нападающий, который выступал на Олимпиаде. Кроме него? У нас ведётся работа. Будем сообщать о результатах по их завершении», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее появлялась информация, что московское «Динамо» может приобрести нападающего олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.