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Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал судейство в матче с «Зенитом»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в матче 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу с минимальным счётом — 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Единственный гол забил нападающий Максим Глушенков.

— Ключевых ошибок допущено не было, я думаю. Были маленькие моменты, фолы, ауты. Не ключевые претензии.

— Спорные моменты чаще свистели в пользу «Зенита»?

— Не комментирую, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.