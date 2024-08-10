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Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал судейство в матче с «Зенитом»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал судейство в матче с «Зенитом»
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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в матче 4-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу с минимальным счётом — 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Единственный гол забил нападающий Максим Глушенков.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

— Ключевых ошибок допущено не было, я думаю. Были маленькие моменты, фолы, ауты. Не ключевые претензии.

— Спорные моменты чаще свистели в пользу «Зенита»?
— Не комментирую, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.

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