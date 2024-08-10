Латышонок: Нгамалё пробил так, как мы и думали. Ничего необычного

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал отбитый пенальти в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Ничего необычного. Готовились. Смотрели, куда бьёт в предыдущие разы. Принял решение просто прыгать. Нгамалё пробил так, как мы и думали», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Единственный мяч забил нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 55-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, что сине-бело-голубые не пропустили ни одного мяча за четыре игры.