Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Латышонок: Нгамалё пробил так, как мы и думали. Ничего необычного

Латышонок: Нгамалё пробил так, как мы и думали. Ничего необычного
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал отбитый пенальти в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Ничего необычного. Готовились. Смотрели, куда бьёт в предыдущие разы. Принял решение просто прыгать. Нгамалё пробил так, как мы и думали», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Единственный мяч забил нападающий «Зенита» Максим Глушенков на 55-й минуте.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, что сине-бело-голубые не пропустили ни одного мяча за четыре игры.

Материалы по теме
ЦСКА отыгрался в Краснодаре! Дивеев забил четвёртый мяч в сезоне. LIVE
Live
ЦСКА отыгрался в Краснодаре! Дивеев забил четвёртый мяч в сезоне. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android