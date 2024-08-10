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Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с «Динамо» Москва

Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал победу в матче с «Динамо» Москва
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Тяжело вкатывались. Показалось, что тяжеловато было физически. Может, я ошибаюсь. Многое не получалось. Есть над, чем работать», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки.

После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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