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Вратарь «Зенита» Латышонок: я работал и каждый день доказывал свою состоятельность

Вратарь «Зенита» Латышонок: я работал и каждый день доказывал свою состоятельность
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался о роли основного вратаря команды после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). На 86-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых отразил 11-метровый удар.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

— Реальность от перехода в «Зенит» превзошла ожидания?
— Честно, не представлял ничего. Старался каждый день работать, и всё.

В предыгровой день понятен уже состав. Заранее ничего не говорили. Конкуренция. Я работал и доказывал каждый день свою состоятельность, — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча.

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