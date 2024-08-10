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Латышонок рассказал, за счёт чего адаптировался в «Зените»

Латышонок рассказал, за счёт чего адаптировался в «Зените»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о причинах быстрой адаптации после перехода в стан сине-бело-голубых.

«Разница между маленьким клубом и большим, конечно, есть во всём: уровень инфраструктуры, игроки, огромный тренерский штаб. Очень хорошие условия. Освоился очень быстро. Помогли тренеры и игроки. Я всем им очень благодарен», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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