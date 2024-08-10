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Латышонок: в «Зените» приходится держать концентрацию и больше играть ногами

Латышонок: в «Зените» приходится держать концентрацию и больше играть ногами
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался о тренировках в команде.

«Я не думаю о месте в составе. Я работаю, тренируюсь и отдаюсь. Тренер уже принимает решение. Естественно, в «Балтике» было больше моментов. Каждую игру отдавался на максимум. Очень много моментов.

В «Зените» другая работа. Приходится держать концентрацию, больше играть ногами. Пока справляюсь. Надеюсь, что с каждой игрой буду прибавлять», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 10 августа, «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России со счётом 1:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча.

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