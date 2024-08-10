Вратарь «Динамо» Москва Лунёв прокомментировал момент с пропущенным голом от Глушенкова

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал момент с пропущенным голом от нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Это мяч стал единственным в игре и принёс сине-бело-голубым победу.

«Всё было быстро, надо пересмотреть момент. Динамичная ситуация. Я чиркнул мяч, значит, шанс был. По ощущениям, мог резче сыграть, но неожиданно, что Глушенков в подкате пробил. Наверное, это немного сбило», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков.