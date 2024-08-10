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Вратарь «Динамо» Лунёв ответил на вопрос, могли ли сыграть вничью с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Лунёв ответил на вопрос, могли ли сыграть вничью с «Зенитом»
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал момент с 11-метровым, назначенным в ворота «Зенита» (0:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. На 86-й минуте форвард москвичей Муми Нгамалё не смог реализовать удар с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Если бы пенальти забили, сыграли бы вничью. Если бы я выручил, доработал, было бы 0:0. Что касается назначения пенальти, то это железобетонная «точка», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, подопечные Сергея Семака ещё ни разу не пропускали в нынешнем розыгрыше чемпионата.

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