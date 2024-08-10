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«Сочи» одержал вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв «Черноморец»

«Сочи» одержал вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв «Черноморец»
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
10 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гуарирапа – 5'     2:0 Барт – 8'     2:1 Окладников – 37'    

Футболисты «Сочи» смогли забить два гола в первые 10 минут встречи. На пятой минуте отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, а на восьмой минуте форвард Руслан Барт удвоил преимущество команды. На 37-й минуте игрок «Черноморца» Андрей Окладников отыграл один мяч.

«Сочи» набрал семь очков после пяти сыгранных матчей. Команда Роберта Морено занимает девятое место в турнирной таблице. «Черноморец» с тремя очками идёт 16-м.

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