«Сочи» одержал вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв «Черноморец»

Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Футболисты «Сочи» смогли забить два гола в первые 10 минут встречи. На пятой минуте отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа, а на восьмой минуте форвард Руслан Барт удвоил преимущество команды. На 37-й минуте игрок «Черноморца» Андрей Окладников отыграл один мяч.

«Сочи» набрал семь очков после пяти сыгранных матчей. Команда Роберта Морено занимает девятое место в турнирной таблице. «Черноморец» с тремя очками идёт 16-м.