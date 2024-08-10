«Краснодар» — ЦСКА: «быки» вышли вперёд в конце первого тайма

В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи.

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.