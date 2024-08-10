«Енисей» обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Анопа из Благовещенска. Итоговый результат — 0:1.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил нападающий «Енисея» Артур Гилязетдинов. В матче были показаны три жёлтые карточки.

Послей этой победы «Енисей» набрал шесть очков и занимает 11-е место после пяти сыгранных матчей. В активе «Алании» семь очков после пяти игр. Команда из Владикавказа расположилась на 10-м месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», в активе которого 12 очков после четырёх встреч.