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Тюкавин: все знали, кто в «Динамо» бьёт пенальти, но почему‑то подошёл бить другой человек

Тюкавин: все знали, кто в «Динамо» бьёт пенальти, но почему‑то подошёл бить другой человек
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о незабитом 11-метровом в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Напомним, на 86-й минуте форвард москвичей Муми Нгамалё не смог реализовать удар с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Как принимали решение о пенальтисте? Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьёт пенальти. Но почему‑то подошёл бить другой человек. Кто должен был? Не знаю», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. Московское «Динамо» находится на второй строчке, заработав девять очков. Отметим, что сине-бело-голубые не пропустили ни одного мяча за четыре игры.

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