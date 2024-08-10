Максим Глушенков прокомментировал победу «Зенита» в матче с московским «Динамо»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0). Форвард стал автором единственного гола.

«Самая тяжёлая победа для «Зенита» в сезоне? Да, согласен, самая тяжёлая победа за четыре тура. Было тяжело, но в перерыве мы чуть подкорректировали действия в атаке и забили. Спасибо Жене, что отбил пенальти, красавчик.

Голевая серия? Не думаю про это. Но в первом тайме были три момента, три раза бил — не забил. Вышел на второй тайм и сказал себе, что должен забить. Так и получилось», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

На 86-й минуте встречи вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил 11-метровый удар.

После четырёх сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.