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«ПСЖ» сыграл вничью с «РБ Лейпциг», Сафонов остался на скамейке запасных

Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге. Матч закончился со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпциг»Луа Опенда. На 70-й минуте нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш сравнял счёт. Ворота «ПСЖ» в этой игре защищал Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.