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«ПСЖ» сыграл вничью с «РБ Лейпциг», Сафонов остался на скамейке запасных

«ПСЖ» сыграл вничью с «РБ Лейпциг», Сафонов остался на скамейке запасных
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге. Матч закончился со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
10 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Опенда – 13'     1:1 Рамуш – 70'    

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «РБ Лейпциг»Луа Опенда. На 70-й минуте нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш сравнял счёт. Ворота «ПСЖ» в этой игре защищал Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.

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