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Хосеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

Хосеп Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Манчестер Сити» выиграл со счётом 1:1, 7:6 пен.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Мне понравилось играть против нашего соперника по Манчестеру, и начать сезон с титула — это здорово. Мы очень рады. Мы потеряли много мячей, а после переходов они одна из лучших команд в мире. Они очень опасны, чтобы их контролировать. Но в конце концов нам это удалось.

Приятно играть в этом матче, потому что это значит, что ты выиграл что-то в предыдущем сезоне. Теперь мы видим, как игроки возвращаются. Цель сейчас не в том, чтобы выиграть Премьер-лигу, а в том, чтобы попытаться выиграть следующую игру. Это то, что мы должны сделать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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