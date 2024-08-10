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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Англии

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Горожане» выиграли со счётом 1:1, 7:6 пен.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Тяжёлый результат. Когда игра складывается правильно, а потом вы проигрываете, то все чувствительно это воспринимают. Ощущение боли в животе. Вы должны чувствовать боль, и нам должно быть тяжело. Мы должны взять эту веру с собой в лигу.

«Нам удавалось быть на одном уровне с «Манчестер Сити», и Маркус Рашфорд играл высоко на поле и хорошо защищался. Мы создавали моменты, оказывали давление, и, когда мы владели мячом, у нас было несколько очень хороших моментов, так что есть много плюсов, которые мы можем вынести», — приводит слова тен Хага ВВС.

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