Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Горожане» выиграли со счётом 1:1, 7:6 пен.

«Тяжёлый результат. Когда игра складывается правильно, а потом вы проигрываете, то все чувствительно это воспринимают. Ощущение боли в животе. Вы должны чувствовать боль, и нам должно быть тяжело. Мы должны взять эту веру с собой в лигу.

«Нам удавалось быть на одном уровне с «Манчестер Сити», и Маркус Рашфорд играл высоко на поле и хорошо защищался. Мы создавали моменты, оказывали давление, и, когда мы владели мячом, у нас было несколько очень хороших моментов, так что есть много плюсов, которые мы можем вынести», — приводит слова тен Хага ВВС.