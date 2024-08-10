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Защитник ЦСКА Дивеев забил четыре мяча в четырёх матчах нового сезона РПЛ

Защитник ЦСКА Дивеев забил четыре мяча в четырёх матчах нового сезона РПЛ
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнял счёт в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». Таким образом, Дивеев забил четыре мяча в четырёх матчах нового сезона РПЛ. На момент написания новости счёт в игре – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

Ранее защитник отличился в матче 2-го тура с «Пари НН» (3:0) и забил два мяча в игре 3-го тура с «Оренбургом» (5:1).

«Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. ЦСКА заработал семь очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.

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