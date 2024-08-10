Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» победил ЦСКА в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ. Первые три встречи подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью. Соперниками были «Ахмат» (1:1), махачкалинское «Динамо» (0:0), «Факел» (0:0).

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи. На 68-й минуте ответный мяч ЦСКА забил защитник Игорь Дивеев. На 90+1-й минуте победу «Краснодару» принёс защитник Витор Тормена.

«Краснодар» после этой встречи набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.