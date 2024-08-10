Глушенков забил за четыре матча РПЛ больше голов, чем за 29 игр прошлого чемпионата

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков в четырёх матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги забил больше голов, чем за 29 матчей в сезоне-2023/2024.

В первых четырёх турах текущего чемпионата нападающий стал автором семи забитых мячей, в то время как за весь прошлый розыгрыш РПЛ, выступая за «Локомотив», Глушенков забил шесть голов.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил девять мячей и отдал одну результативную передачу за шесть матчей в составе петербургского клуба во всех турнирах.