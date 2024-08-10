Сёмин: не увидел, чтобы «Зенит» на голову был сильнее «Динамо»

Отечественный специалист Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Сине-бело-голубые одержали победу в игре со счётом 1:0.

«Очень понравился матч «Зенит» — «Динамо». Игра была комбинационного характера, было много красивых действий. Я сегодня не увидел, чтобы «Зенит» был на голову сильнее «Динамо».

Единственный момент «Зенита» — Глушенков использовал. «Динамо» не использовали свой момент — пенальти. Совершенно равный матч был. Приблизительно равные шансы были. И этот матч был очень качественным, на мой взгляд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх встреч чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.