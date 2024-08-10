Сёмин: «Краснодар» отошёл от комбинационной игры, матч с ЦСКА — сплошная борьба

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (2:1).

«Матч «Краснодара» с ЦСКА — это сплошная борьба. Игроки выглядели хорошо физически. Конечно, «Краснодар» ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. «Краснодар» немного отошёл от своей комбинационной игры.

Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. «Краснодару» предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.