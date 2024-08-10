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Сёмин: «Краснодар» отошёл от комбинационной игры, матч с ЦСКА — сплошная борьба

Сёмин: «Краснодар» отошёл от комбинационной игры, матч с ЦСКА — сплошная борьба
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Матч «Краснодара» с ЦСКА — это сплошная борьба. Игроки выглядели хорошо физически. Конечно, «Краснодар» ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. «Краснодар» немного отошёл от своей комбинационной игры.

Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. «Краснодару» предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

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