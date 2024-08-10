Игрок «Локо» Воробьёв — после победы над «Динамо» Мх: футбольный бог на нашей стороне

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Самое главное – мы победили. Все недочёты, которые были, мы будем анализировать на теориях. Команда старается, бьётся, нет равнодушных. Отсюда результат, все отрабатывают на сто процентов, футбольный бог на нашей стороне.

Батраков и Раков прекрасно выходят на замену и в старте, это добавляет энергии, они набираются уверенности. Лёша Батраков в каждом матче делает результативное действие – красавчик. Двигаемся дальше», — приводит слова Воробьёва «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. В составе железнодорожников голами отметились защитники Илья Самошников и Евгений Морозов.