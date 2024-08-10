Радимов: на месте Соболева мне было бы стыдно возвращаться в состав «Спартака»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о ситуации с отстранением нападающего Александра Соболева от работы с основной командой «Спартака».

«Я плохо понимаю, как после 1-го тура человек может сказать, что он устал психологически. У него был месяц на подготовку, впереди 30 туров чемпионата, Кубок… И вдруг после 1-го тура ты психологически не готов. У меня вопрос, а «Спартак» ему до сих пор платит деньги?

Есть ли вариант, что Соболев всё осознает и вернётся в состав «Спартака»? Даже не представляю, как можно вернуться, мне бы до такой степени стыдно было. Потому что команда, после того как ты без шансов проиграл в Оренбурге, играет очень здорово, по глазам видно, что ребята хотят этого. Поэтому не знаю, как игроки «Спартака» к этому отнесутся. И мне на самом деле всё равно, возьмёт его в итоге «Зенит» или нет, такие слова всё равно надо говорить, потому что нормальный профессиональный футболист так себя не ведёт. Ни по отношению к команде, ни по отношению к болельщикам», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». В СМИ при этом появлялась информация о его возможном трансфере в «Зенит». Позднее в СМИ сообщалось, что «Спартак» никогда не получал официальных предложений от «Зенита» по Соболеву. При этом сам Александр с уверенностью утверждал, что по нему у руководства красно-белых «бумага точно есть». На момент этой фразы футболиста переговоры по нему уже полностью прекратились, но игрок в это не верил и демонстрировал на тренировках желание покинуть столичный клуб.

Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.