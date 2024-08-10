Тренер ЦСКА Николич: было чистое удаление на Роше в первом тайме матча с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал эпизод с фолом на защитнике Виллиане Роше в матче с «Краснодаром» (1:2).

«Можно рассуждать по‑разному, но не хочется вообще. Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел VAR. А пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в зоне, где доминирует Роша в чемпионате России», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.