Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Андерлехт — Ауд-Хеверле Лёвен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Николич: было чистое удаление на Роше в первом тайме матча с «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Николич: было чистое удаление на Роше в первом тайме матча с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал эпизод с фолом на защитнике Виллиане Роше в матче с «Краснодаром» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Можно рассуждать по‑разному, но не хочется вообще. Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел VAR. А пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в зоне, где доминирует Роша в чемпионате России», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» вырвал победу в концовке матча с ЦСКА в 4-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android