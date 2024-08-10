«Осимхен попросил отпустить его». Спортдиректор «Наполи» Манна — о ситуации с игроком

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал подробности разговора с нападающим неаполитанской команды Виктором Осимхеном.

«Виктор Осимхен попросил разрешение покинуть клуб. Он хочет уйти. Ситуация ясна, вероятность его ухода уже была прошлым летом. Виктор хочет уйти. Мы увидим, чем всё это закончится, в ближайшие 20 дней», — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.