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Форвард «Локомотива» Воробьёв: Глушенков — красавчик, быстро влился в коллектив, забивает

Форвард «Локомотива» Воробьёв: Глушенков — красавчик, быстро влился в коллектив, забивает
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался об игре форварда «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона.

«Максим Глушенков – красавчик. У него хорошие качества, быстро влился в коллектив, забивает, отдаёт. Есть ли желание устроить бомбардирскую дуэль? Для нас самое главное – приносить пользу команде, и неважно как – голы, голевые передачи, черновая работа», — приводит слова Воробьёва «Советский спорт».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил девять мячей и отдал одну результативную передачу за шесть матчей в составе петербургского клуба во всех турнирах.

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