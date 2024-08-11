Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Андерлехт — Ауд-Хеверле Лёвен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Только две команды на данный момент не потерпели ни одного поражения в сезоне РПЛ

Только две команды на данный момент не потерпели ни одного поражения в сезоне РПЛ
Комментарии

«Краснодар» и «Зенит» — единственные команды, которые не потерпели ни одного поражения в новом сезоне РПЛ.

«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 1:1 в матче 1-го тура РПЛ. Затем подопечные Мурада Мусаева не смогли победить махачкалинское «Динамо» (0:0), а также воронежский «Факел» (0:0). В игре 4-го тура «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Зенит» в матче 1-го тура РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0. Затем подопечные Сергея Семака обыграли «Рубин» (4:0), «Ростов» (5:0). В игре 4-го тура «Зенит» победил московское «Динамо» (1:0).

«Краснодар» после этой встречи набрал шесть очков и занимает седьмое место. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

Материалы по теме
«Я не такой игрок». Сперцян извинился перед защитником ЦСКА Рошей за грубый фол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android