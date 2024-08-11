Агкацев ярко праздновал гол, Сперцян заводил трибуны. Фото победы «Краснодара» над ЦСКА

Вчера, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи. На 68-й минуте ответный мяч ЦСКА забил защитник Игорь Дивеев. На 90+1-й минуте победу «Краснодару» принёс защитник Витор Тормена.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал эпизод с фолом на защитнике Виллиане Роше в матче с «Краснодаром» (1:2).

«Можно рассуждать по‑разному, но не хочется вообще. Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел VAR. А пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в зоне, где доминирует Роша в чемпионате России», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».